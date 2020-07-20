1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci yargı paketi teklifi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu bu hafta, İkinci yargı paketi olarak bilinen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile istihdama ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak.
 20 Temmuz 2020 07:26
Yazdır
İkinci yargı paketi teklifi görüşülecek

İkinci yargı paketinin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Teklife göre, "yargılamayla ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" halinde, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak. Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma da eklenecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elektronik haciz uygulaması geliyor
18 Temmuz 2020 08:42		 'Patates hatlar'a Meclis el koydu
17 Temmuz 2020 19:25
CHP'den emekli bayram ikramiyeleri 1500 liraya çıkarılsın teklifi
17 Temmuz 2020 13:25		 Astsubay ve sözleşmeli ere yeni haklar
16 Temmuz 2020 23:59
TBMM'de 11 maddelik mini torba teklif kabul edildi
16 Temmuz 2020 22:46		 Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı'na sunuldu
16 Temmuz 2020 19:56
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kez daha erteleniyor
14 Temmuz 2020 21:49		 375 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi görüşülüyor
14 Temmuz 2020 19:56
İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM'de
14 Temmuz 2020 18:20		 Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilanı Meclis gündeminde
13 Temmuz 2020 00:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi10:26 - 1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi10:24 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu10:20 - Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk10:17 - KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı10:11 - Güne başlarken döviz fiyatları
10:11 - Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı10:08 - Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor10:05 - Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama10:02 - Borsa haftaya yatay başladı10:00 - Tatilciye kopya site ile sanal tuzak09:59 - OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
09:58 - Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda09:54 - Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi09:51 - Belediye, ihalede Meclis Üyesine yenildi09:45 - Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak09:39 - Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
09:29 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kek 2
kıyamet 2
yulaf ezmesi 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 2
tutun kolonyasi 1
yılan burcu 1
nikola kalinic 1
erzurumspor 1
tüvtürk'ün zammı 4
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 106 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam