Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
|20 Temmuz 2020 07:28
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: 24 Temmuz cuma günü Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırması bekleniyor. Ayasofya konulu cuma hutbesi de hazırlayan Diyanet'in, bu hutbeyi, cuma günü ülke genelindeki tüm camilerde okutacağı belirtiliyor.
Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Ayasofya Protokolü imzalamıştı. Protokolle Diyanet Ayasofya'da verilecek din hizmetinden sorumlu olurken, Ayasofya'nın restorasyonundan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu kılınmıştı. Ayasofya'da bakanlığın envanterinde bulunan ikona ve kilise eşyaları (1359 parça) koleksiyonu, türbe eşyaları, İslam dönem eşyaları taş eserler, sikke koleksiyonu gibi eserler ise Sultanahmet Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen eski tapu binasında sergilenecek.
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