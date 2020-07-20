Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
|20 Temmuz 2020 07:53
|Yazdır
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 531 kişinin de enfekte olduğunu açıkladı.
Salgından ölenlerin sayısının 125'e toplam vaka sayısının ise 36 bin 4'e yükseldiği, iyileşenlerin ise 765 kişi olduğu kaydedildi.
- Cezayir
Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar günü 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve ülkede 535 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Ülkede toplam 23 bin 84 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 1078 kişinin hastalıktan yaşamını yitirdiği, iyileşenlerin ise 16 bin 51 kişi olduğu bildirildi.
- Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 467 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Toplam 64 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 10 bin 54, iyileşenler ise 2 bin 95 olarak kayda geçti.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 212 kişinin enfekte olduğu, 301 kişinin iyileştiği duyuruldu.
Açıklamada, can kaybının 273'e, vaka sayısının 17 bin 236'ya, iyileşen sayısının 14 bin 921'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
- Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 26 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1374'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, toplam vefat sayısının 50, iyileşenlerin ise 1097 olduğu kaydedildi.
- Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığı, 4 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam bin 1218 vaka olduğunu duyurdu.
Açıklamada, salgından toplam vefat edenlerin 11 olduğu dile getirilen ülkede 2 kişinin daha iyileştiği, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1024'e ulaştığı ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu, şikayet üzerine kaldırdı
19 Temmuz 2020 14:35
|Evde yaşı büyük çocukların virüsü bulaştırma riski daha yüksek
19 Temmuz 2020 13:07
|DSÖ'den korkutan virüs açıklaması: Bir rekor daha kırıldı
19 Temmuz 2020 09:25
|İngiltere'de hızlı sonuç veren Kovid-19 antikor testi geliştirildi
18 Temmuz 2020 18:00
|Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti
18 Temmuz 2020 14:10
|Trump: Maske zorunluluğunu onaylamayacağım
18 Temmuz 2020 09:34
|Twitter skandalına FBI müdahale etti
18 Temmuz 2020 08:32
|DSÖ: Virüse ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
17 Temmuz 2020 23:00
|ABD'de virüste yeni rekor: Bir günde 79 bin yeni vaka
17 Temmuz 2020 17:19
|Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir
17 Temmuz 2020 17:08