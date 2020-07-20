1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı

Tüp bebek uzmanı M.A., hatalı ameliyatlarla hastalarının annelik şansını yok etmekle suçlandı. Yurt dışına kaçan M.A. hakkında 73 ayrı soruşturma açıldı
 20 Temmuz 2020 08:16
Yazdır
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı

İstanbul Şişli'de özel bir klinikte hizmet veren ünlü tüp bebek uzmanı M.A., yaptığı hatalı ameliyatlarla tedavi ettiği hastalarının annelik şansını yok etmekle suçlanıyor. "Yurtdışına tedaviye gidiyorum" bahanesiyle hastalarını yüz üstü bırakıp firar eden M.A. hakkında 73 ayrı soruşturma başlatıldı. M.A. hakkında ayrıca yakalama kararı da çıkarıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre skandal şöyle gelişti: "Şişli'de kurduğu klinikte anne adaylarını tüp bebek tedavisi kapsamında ameliyat ettikten sonra yurtdışına kaçan M.A. hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Çocuk sahibi olmak için gittikleri M.A. kliniğinde tedavileri yarım kalan anne adayları, şikayetçi oldu. İki senedir M.A.'nın kliniğine giden anne adayı İrina B., 25 bin lira harcadığını ve üç kez operasyon geçirdiğini söyledi. İrina B. şöyle konuştu: "Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Amerika'ya gitti daha sonra da kayboldu. Kliniği taşıdığını paylaştığı videodan öğrendim. Kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor 'Umut var' dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum."

'TEDAVİYİ BIRAKIP YURT DIŞINA KAÇTI'

Anne adaylarından Özlem A., "Mart 2019'da çikolata kisti nedeni ile hastaneye yatırıldım. Doktorlar kistin alınması gerektiğini ifade etti. Daha önce tedavi gördüğüm M.A.'yı aradı. Kesinlikle kendisinden başka birisine tedavi olmamamı istedi. Sonra yurt dışına kaçtı. Tüm tedavi bilgilerini de götürdü, anne olma hayallerimle birlikte tedavimi yarıda bıraktı" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kayıp Tablolar'da suç bekçiye yıkıldı
20 Temmuz 2020 09:10		 CHP'li Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma
16 Temmuz 2020 21:18
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' videosu, 3 polis ve 1 imamı açığa aldırdı
16 Temmuz 2020 13:30		 Ambulansa yol vermeyen şoföre 2 bin 963 lira ceza
14 Temmuz 2020 23:44
Üniversite, tepkiler üzerine geri adım attı... AÖF yaz okulu açılacak
08 Temmuz 2020 20:34		 Huzurevinde salgına çifte soruşturma
08 Temmuz 2020 08:15
Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme
05 Temmuz 2020 16:57		 Bakanlık Hendek'teki patlamayla ilgili soruşturma başlattı
04 Temmuz 2020 11:18
ÖSYM'den 'Mabel Matiz' sorusuna inceleme
03 Temmuz 2020 15:25		 Kayseri'de 2 günlük bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma
01 Temmuz 2020 21:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi10:26 - 1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi10:24 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu10:20 - Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk10:17 - KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı10:11 - Güne başlarken döviz fiyatları
10:11 - Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı10:08 - Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor10:05 - Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama10:02 - Borsa haftaya yatay başladı10:00 - Tatilciye kopya site ile sanal tuzak09:59 - OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
09:58 - Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda09:54 - Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi09:51 - Belediye, ihalede Meclis Üyesine yenildi09:45 - Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak09:39 - Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
09:29 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
klavyedeki bazı harflerin çalışmaması 4
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 4
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
ptt kargo 2
kıyamet 2
nikola kalinic 1
selçuk inan 1
kek 2
tüvtürk'ün zammı 4
SON İLANLAR
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 106 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam