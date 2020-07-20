73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı

İstanbul Şişli'de özel bir klinikte hizmet veren ünlü tüp bebek uzmanı M.A., yaptığı hatalı ameliyatlarla tedavi ettiği hastalarının annelik şansını yok etmekle suçlanıyor. "Yurtdışına tedaviye gidiyorum" bahanesiyle hastalarını yüz üstü bırakıp firar eden M.A. hakkında 73 ayrı soruşturma başlatıldı. M.A. hakkında ayrıca yakalama kararı da çıkarıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre skandal şöyle gelişti: "Şişli'de kurduğu klinikte anne adaylarını tüp bebek tedavisi kapsamında ameliyat ettikten sonra yurtdışına kaçan M.A. hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Çocuk sahibi olmak için gittikleri M.A. kliniğinde tedavileri yarım kalan anne adayları, şikayetçi oldu. İki senedir M.A.'nın kliniğine giden anne adayı İrina B., 25 bin lira harcadığını ve üç kez operasyon geçirdiğini söyledi. İrina B. şöyle konuştu: "Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Amerika'ya gitti daha sonra da kayboldu. Kliniği taşıdığını paylaştığı videodan öğrendim. Kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor 'Umut var' dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum."

'TEDAVİYİ BIRAKIP YURT DIŞINA KAÇTI'

Anne adaylarından Özlem A., "Mart 2019'da çikolata kisti nedeni ile hastaneye yatırıldım. Doktorlar kistin alınması gerektiğini ifade etti. Daha önce tedavi gördüğüm M.A.'yı aradı. Kesinlikle kendisinden başka birisine tedavi olmamamı istedi. Sonra yurt dışına kaçtı. Tüm tedavi bilgilerini de götürdü, anne olma hayallerimle birlikte tedavimi yarıda bıraktı" dedi.