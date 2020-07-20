Erken rezervasyona korona iadesi

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Salgın nedeniyle tatile gitmekten vazgeçip para iadesi için hukuken ne yapabileceklerini soran okurlarıma iyi bir haberim var. Salgın nedeniyle tur şirketi ile imzaladığınız sözleşmeden dönebilir ve tur bedelini icra takibiyle kesintisiz alabilirsiniz. Bu yönde örnek karar Malatya İcra Dairesi'nden çıktı. Bakın şöyle:

ŞİRKET TUR PARASINI GERİ ÖDEMEDİ

Malatya'da bir vatandaş, 19 Şubat'ta satın aldığı turdan salgın nedeniyle vazgeçtiğini söyledi ve ödediği 12 bin 410 liranın iadesini istedi. Ancak şirket kabul etmedi. Bunun üzerine vatandaş önce 18 Haziran'da Malatya 3. Noteri'nden ihtarname çekti. İhtarnameye rağmen para ödenmeyince avukatı kanalıyla icra takibine geçti.

FAİZİYLE GERİ ALDI

Malatya İcra Dairesi, "Salgın var. Kendimin ve ailemin sağlığını tehlikeye atmak istemiyorum. Tatil param iade edilsin" diyen vatandaşı haklı buldu. Daire, faizi ve masraflarıyla birlikte şirketin 14 bin 473 TL'yi geri ödemesine karar verdi. Tur parası 13 Temmuz'da haciz yoluyla ödendi. Karar, salgın nedeniyle tatilden vazgeçen tüm tüketiciler yönünden lehe örnek niteliği taşıyor.

AVUKATLA KONUŞTUM

İŞTE O SORULARA YANITLAR



Salgın gerekçesiyle müvekkili adına icra takibiyle tur parasını kesintisiz geri alan ve bu yolu açan avukat Fırat Bilici ile konuştum. Okurlarımın sorularına yanıt olacak şekilde şu değerlendirmeleri yaptı:

ÖNÜMÜZDEKİ YIL TATİL TEKLİF EDİLİYOR

"Tatile koronavirüs sebebiyle gitmek istemeyenlerin sayısı bir hayli artmış durumda ancak tur şirketleri erken rezervasyon yapan kişilerin paralarını iade etmek istememekte, hatta bir sonraki sene ödenen bu paraların saklı kalarak yeni bir tatil paketiyle kullanılmasını teklif etmektedirler.

VATANDAŞ MUHATAP DAHİ BULAMIYOR

Türkiye'nin içindeki ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşlar şirketlere güvenmemektedir. Bu sebeple vatandaşlar yatırmış oldukları paraların iadesi için başvuru yaptıklarında çoğu zaman bir muhatap dahi bulamamaktadır.

TATİL PARASININ İADESİ MÜMKÜN

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre önceden ödenen tatil paralarının iadesi mümkündür.

Kanunun 51/6. bendi bu durumdaki tüketicileri koruyucu bir hüküm içermektedir. Bu bent şöyle:



'Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi halinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhal iade etmesi zorunludur.'

Sağlıklı yaşam sürme hakkına aykırı

Burada dikkat edilmesi gereken tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle önceden imzalanmış sözleşmede esaslı unsurlardan birinin değişmesidir. COVID-19 salgını tüketiciden kaynaklanmayan ve tur sözleşmesinin feshedilebilmesini sağlayan haklı bir sebep oluşturmaktadır. Hiç kimse sağlık güvencesi olmayan bir ortamda tüketicinin tatil yapmasını bekleyemez. Bu Anayasal bir ilke olan sağlıklı yaşam sürme hakkına aykırıdır.

TÜKETİCİYE İKİ YOL

Tüketici böyle bir durumla karşılaştığında tatilin başlangıç tarihinden önce tur şirketine bir ihtarname gönderip sözleşmeden döndüğünü iletmeli ve yatırmış olduğu bedelin iadesini istemelidir. Şirket parayı ödemezse tüketicinin izleyebileceği iki yol vardır.

ÖNCE İHTAR ÇEKİN SONRA İCRA TAKİBİNE GEÇİN

Biri şirkete karşı icra takibi yapmak diğeri ise sınıra göre tüketici hakem heyetleri veya tüketici mahkemelerine başvurmaktır. 2020 yılı için tüketicinin ödemiş olduğu tatil bedeli 6 bin 920 TL'nin altındaysa ilçe tüketici hakem heyetine, 6 bin 920 TL'den yüksek ama 10 bin 390 TL'den düşükse il tüketici hakem heyetine, 10 bin 390 TL'den yüksekse tüketici mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

KESİNTİSİZ ÖDEME ZORUNLU

Kanunun 51. maddesinde açıkça düzenlendiği üzere, tüketiciye ödemiş olduğu bedel kesintisiz olarak ve hemen ödenmek zorundadır. Şirket bedel iadesini öteleyemez. Tur şirketleri de Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde artık bu tatil bedellerini geri ödemeye başlamışlardır."

İŞTE O İHTARNAME

"19/2/2020 tarihinde imzalanan sözleşmeden COVID-19 salgını sebebiyle döndüğümün bildirimi ile yatırmış olduğum 12 bin 410 TL bedelin iadesi talebidir" denilen ihtarname özetle şöyle:

"19/2/2020 tarihinde taraf şirketinizle konaklama ve tatil içerikli sözleşmeyi imzaladım. Ancak sonraki süreçte ülkenin içinde bulunduğu COVID-19 salgını sebebiyle kendimin ve ailemin sağlığını tehlikeye atmamak adına tatilimi iptal etme kararı aldım. Şirketinize defalarca ulaşmaya çalışsam da devamlı olarak oyalanmaktayım. En sonunda bana tatil için vermiş olduğum bedelin iade edilmeyeceğini söylediğinizden artık tarafıma hukuki yollardan hakkımı aramak dışında bir yol bırakmadınız. Tüketici Kanunu 51/6'ya göre salgın nedeniyle sözleşmeden dönülmesi halinde, tüketiciye ödemiş olduğu tüm bedelin herhangi bir kesinti yapmaksızın derhal iadesi zorunludur. Tarafımdan kaynaklanmayan bir nedenle sözleşmemi imzalarken ümit ettiğim sağlık güvencesi hususu değişmiştir. Dolayısıyla dönme bildiriminin tarafınıza ulaştığı anda tarafınızca benim tarafından tatil için yatırılan bedel iade edilmek zorundadır. Yukarıda bahsettiğim sebeplerle 19/2/2020 tarihli tarafınızla imzaladığım sözleşmeden covid-19 salgını sebebiyle döndüğümü bildirir, tarafınıza ödemiş olduğum 12 bin 410 TL bedelin 7 gün içerisinde hesabıma gönderilmesini talep ederim.7 gün içerisinde tarafımca ödenen bedel iade edilmezse yasal haklarımı kullanacağımı, haklı çıkmam halinde yaptığım bütün masrafların tarafınızca ödenecek olduğunu ihtar ederim."