30 bin kadını kurtaran buton

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kadına yönelik şiddet ile ilgili yazılı sorular yöneltti. İlgezdi, İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla telefonlar için geliştirilen Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) sordu. CHP'li İlgezdi'nin sorularına gelen yanıtta süreçle ilgili şu bilgi paylaşıldı:

ŞÖNİM'E BİLGİ VERİLİYOR

"KADES uygulamasını 2 Haziran 2020 tarihi itibari ile indiren kişi sayısı 453 bin 12 olup; 30 bin 601 kadın ihbarda bulunmuştur. Şiddete maruz kalan kadınların ifadesi kolluk personeli tarafından alınmakta olup Aile İçi Şiddet Kayıt Formu doldurularak risk değerlendirilmesi yapılmaktadır. Risk değerlendirilmesi sonucuna göre 6284 sayılı Kanun kapsamında, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde gerekli tedbirler alınarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM) bilgi verilmektedir. Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerle ilgili, şiddet mağdurlarına yaklaşmadan kolluk tarafından önlem alınabilmesi amacıyla hayata geçirilen 'Elektronik Kelepçe' pilot uygulaması üzerine yürütülüp uygulamanın yaygınlaştırılmasına İlişkin çalışmalar devam etmektedir."

YÜZDE 35'LİK DÜŞÜŞ VAR

İçişleri Bakanlığı, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve sonrasında işleyiş ile ilgili aksaklıkların yaşanmaması için 81 ilde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimlerinde görev yapan personele yönelik eğitimler verilmeye devam edildiğini açıklayarak, "Bu kapsamda yılın ilk 5 aylık döneminde önleyici tedbir kararlarında yüzde 59, koruyucu tedbir kararlarında ise yüzde 70'lik bir artış sağlanmıştır. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucunda bu yılın ilk 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında bir düşüş sağlanmıştır" bilgisini paylaştı.