Tedarikçilerin % 78'ini Türkiye'den seçti
|20 Temmuz 2020 08:51
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YERLİLİK ORANI YÜZDE 51
Yüzde 100 elektrikli üretilecek yerli otomobilde yerlilik oranı ise üretim başlangıcında yüzde 51 olacak. 2025'e kadar bu oranın yüzde 68'e çıkarılması hedefleniyor. Bu yeni üretilecek bir otomobil için oldukça yüksek bir oran.
KADIN ÇALIŞAN SAYISI
TOGG, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek. Çalışanların en az yüzde 30'u kadın çalışanlardan oluşacak. Türkiye otomotiv sanayisinde en yüksek kadın çalışan oranı. Diğer fabrikalarda kadın çalışanların oranı yüzde 16 seviyesinde. Bu arada TOGG tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ünü tamamladı. Tedarikçilerin yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'sini Avrupa ve Asya'dan seçildi.
LİTYUMDA ÇİN'E RAKİP OLUYORUZ
LITYUMUN batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanılıyor. Ancak, ham madde olarak dünya genelinde nadir bulunuyor. En büyük üretici Çin. Eti Maden, Ar-Ge çalışmalarıyla geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, yeni bir metodla lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdi. Üretilecek lityumun, yerli otoda kullanılacağını TOGG temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu gerçekleşirse Türkiye, lityumda Çin'e rakip olacak.
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