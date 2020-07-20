Çöp kamyonu çocuklara çarptı: 2 kardeş ağır yaralı

SON ÜÇ GÜNDE EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Son 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.