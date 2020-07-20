Çöp kamyonu çocuklara çarptı: 2 kardeş ağır yaralı
|20 Temmuz 2020 08:59
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde saklambaç oynayan çocuklar, belediye ait çöp kamyonunun çarpması sonucu yaralandı.
Olay 21.50 sıralarında Kandıra ilçesi Kefken'de Mahallesi Kumcağız'da sokak arasında saklambaç oynayan F.G.(14) ve E.G.(8) aflı iki kardeş, aniden yola atladı.
Bu sırada yoldan geçen Kandıra Belediyesine ait S.G. (29) idaresindeki 41 KB 600 plakalı çöp kamyonunun çarpması sonucu iki çocuk ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuklar, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam eden çocuklarının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, çöp kamyonu sürücüsü S.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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