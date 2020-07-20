1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LGS tercihleri bugün başlıyor

Lise için LGS tercihleri 20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlıyor. LGS tercih işlemleri e Okul üzerinden bugün alınmaya başlanacak. Toplamda en fazla 20 tercih hakkı olan adaylar aldıkları puan ve yüzdelik dilimlere göre tercih işlemlerini yapacak.
 20 Temmuz 2020 09:02
Yazdır
LGS tercihleri bugün başlıyor

LGS tercih işlemleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında e Okul üzerinden yapılabilecek. Online ortamda gerçekleştirilecek olan LGS tercihleri okul müdürlüklerinin onayı olmadan işleme konulmayacak. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

E OKUL LGS TERCİH EKRANI

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla heyecanlı maratonun da startı verilmiş oldu. Lise tercihi yapacak öğrenciler önce LGS'de ter döktüler. Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

LGS TERCİH ROBOTU

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS SONUCU SORGULAMA EKRANI

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
40 yıllık öğretmenlik hayatının son gününde Bakan Selçuk ile görüştü
19 Temmuz 2020 14:31		 MEB, LGS için EBA üzerinden tercih danışmanlığı yapacak
19 Temmuz 2020 11:06
MEB'de şube müdürlerinin nakil başvuruları uzatıldı
18 Temmuz 2020 23:23		 'Bu eğitim yılını 'matematiği sevmek için işbirliği' yılı ilan edelim'
18 Temmuz 2020 12:55
20 soruda LGS tercihleri
18 Temmuz 2020 09:30		 BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2020 18:19
MEB, adaylık kaldırma sınav giriş belgelerini yayımladı
17 Temmuz 2020 17:23		 MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
17 Temmuz 2020 11:38
LGS'de cevap kağıdı kaybolan öğrencinin sınavı iptal edildi
16 Temmuz 2020 18:12		 MEB, milli sporcu atama sonuçlarını açıkladı
16 Temmuz 2020 17:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi10:26 - 1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi10:24 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu10:20 - Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk10:17 - KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı10:11 - Güne başlarken döviz fiyatları
10:11 - Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı10:08 - Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor10:05 - Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama10:02 - Borsa haftaya yatay başladı10:00 - Tatilciye kopya site ile sanal tuzak09:59 - OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
09:58 - Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda09:54 - Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi09:51 - Belediye, ihalede Meclis Üyesine yenildi09:45 - Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak09:39 - Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
09:29 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nikola kalinic 1
kek kokusu 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 2
Metinalkan 1
selçuk inan 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
luiz gustavo 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 4
a101 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 106 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam