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'Kayıp Tablolar'da suç bekçiye yıkıldı

2016'da Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan 302 tabloyla ilgili koleksiyonerler ve müzenin müdürleri de dahil 19 kişi hakkında çete davası açıldığı hatırlatan Murat Emir, "Bekçi intihar etti, tabloları satan koleksiyonerler dışarıda. Ortada 250 milyon dolarlık rant var" dedi.
 20 Temmuz 2020 09:10
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'Kayıp Tablolar'da suç bekçiye yıkıldı

CHP Milletvekili Murat Emir, Ankara Resim Heykel Müzesi'nden çalınan tablolarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorduğu sorulara yanıt alamayınca, işin peşine düştü. Çalıntı tablolara, müzayedelerde satılmadan önce bakanlıktan katalog onayı verildiğini, bazı tabloların ikişer kez satıldığını ortaya çıkardı. Emir, hazırladığı raporu şöyle anlattı:

- Müzede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2006-2009 yılları arasında tablo çaldığı tespit edilen V. T., 2009'da satamadığı üç tabloyu müze bahçesine bırakırken yakalandı. Bunun üzerine yapılan sayımda 302 eserin çalındığı belirlendi.

- Ankara C. Savcılığı'nın soruşturmasında, İstanbul'da bazı galerilere düzenlenen operasyonlarda, kayıp tablolardan 58'i ele geçirildi. Savcılık, 2016'da suç örgütü kurma ve yönetme ile zimmet suçlarından yeni bir soruşturma başlattı. Aralarında 2 müze yöneticisi, bir güvenlik görevlisi ve 16 koleksiyoner olmak üzere 19 kişi hakkında dava açıldı ve hapis cezaları istendi. Sanıklardan güvenlik görevlisi V. T., intihar etti. V.T., Ayasofya Müzesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken zimmetle suçlanmış, Resim Heykel Müzesi'ne atanmış.

- Sanıklar, mahkeme sürecinde verdikleri ifadelerde "Müzayede satışlarının özel koşulları var. Müzayedeye konu edilecek eserlerin kataloğu gönderilir. İl Kültür Müdürlüğü'nden, Kültür Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra satışa sunulur. Bizdeki eser 2 kere müzayede yolu ile satışa sunulduğu için 2 kere izin alınmıştır" diyerek bakanlığın satışlara verdiği onayı ortaya koymuştur.

- Tabloları alıp sattığı ortaya çıkan koleksiyonerler, elini kolunu sallayarak dışarıda gezerken, mahkemeler iki yıldır tanık arıyor. Rantın 250 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Herkes, ölen güvenlik görevlisinin üstüne tüm suçu yıkarak, işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Halen 61 tablo kayıp.

Saygı Öztürk
Sözcü
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