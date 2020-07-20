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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
 20 Temmuz 2020 09:29
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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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