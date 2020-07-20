Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı, 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|20 Temmuz 2020 09:54
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İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı, 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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