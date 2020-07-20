1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci: Sivil ekipmanda olduğu gibi savunma sektöründe de ihracatımızı artırarak Katmerciler'i büyütmek, uluslararası ölçekte marka bilinirliğimizi ve karlılığımızı yükseltmek, ülke ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz
 20 Temmuz 2020 09:58
Yazdır
Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016'da tanıtımı yapılan ve geçen yıl bir Afrika ülkesinden gelen siparişle seri üretimine başlanan zırhlı muharebe aracı "Hızır"ların ilk bölümü tırlara yüklenerek yola çıkarıldı.

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, tamamen şirket tarafından geliştirilen, Türkiye'de segmentinin en güçlü zırhlı muharebe aracı Hızır'ın 20,7 milyon dolarlık ilk ihracat anlaşması Temmuz 2019'da imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında teslimatların bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Sınır güvenliği için tasarlanan özel versiyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giren Hızır, sınırları korumada aktif göreve başlamasından kısa süre sonra ilk ihracatını da fiilen gerçekleştirmiş ve bir dost ülkenin savunmasında görev üstlenmiş oldu.

Katmerciler, söz konusu projeyle bu yıl yüksek düzeyde ihracat geliri bekliyor. Şirket, yıl sonunda yaklaşık 45 milyon dolar ihracat geliri öngörüyor.

- "Hızır ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Hızır"ların ilk partisinin araçlara yüklenerek yola çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hızır ilk zırhlı muharebe aracı ihracatımız oldu. Uzun yıllardır sivil ekipmanlarla elde ettiğimiz ihracat başarısını savunma alanında da tekrarlamak istiyoruz. Hızır ile yeni bir kapı daha açtık. Hızır ve farklı ihtiyaçlara uygun geliştirdiğimiz nitelikli diğer araçlarımızla bu başarının devamını getireceğiz. Sivil ekipmanda olduğu gibi savunma sektöründe de ihracatımızı artırarak Katmerciler'i büyütmek, uluslararası ölçekte marka bilinirliğimizi ve karlılığımızı yükseltmek, ülke ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başladığını, son sanayi verilerinin de buna işaret ettiğini belirten Katmerci, şirket olarak salgın sürecinin olumsuz etkilerini minimumda tutmak için aldıkları önlemleri başarıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Katmerci, bu süreçte faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiklerine dikkati çekerek, önlemler sayesinde hiçbir istihdam kaybı yaşamadıklarını, kısa süreli çalışma ödeneği ve asgari ücret desteği gibi devlet desteklerinden faydalanmak zorunda kalmadıklarını bildirdi.

Aynı kadro ve artan performansla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Katmerci, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, ülke ekonomisinin pandeminin yarattığı sıkıntıları atlatmasında başat rol oynuyor. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı İSO 500 verileri de bunu ortaya koydu. Biz de üretimimizle, yüksek ihracatımızla normalleşme sürecine katkı sunan şirketlerden biri olacağız. Türkiye bu zorlu süreci başarıyla atlatacak. Zaten bunun somut işaretleri de gelmeye başladı. Bunca yıldır büyük zorluklara göğüs germiş ve her defasında güçlenerek çıkmış Türkiye, devleti ve milletiyle büyük bir ülkedir, pandemi sürecinden de güçlenerek çıkacaktır."

Katmerciler'in her zaman ihracata özel önem verdiğini ve gelirlerinin yarısından fazlasını ihracattan elde etmeyi stratejik hedef olarak belirlediğini aktaran Katmerci, "2020 yılı, 40-45 milyon dolar seviyesiyle en yüksek ihracat yaptığımız yıllardan biri olacak. Savunma araçlarımızdan aldığımız destekle bu ihracat performansını büyüterek sürekli hale getirmeyi ve toplam gelirler içindeki payını artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hızır, segmentinin en güçlüsü"

Tanıtımı Kasım 2016'da düzenlenen 3'üncü High-Tech Port by MÜSİAD fuarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan ve büyük beğeni toplayan Hızır, Türk savunma sanayisinde sınıfının en yüksek motor gücüne sahip, en güçlü taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı olarak dikkati çekiyor.

Tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan Hızır, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, yüksek manevra yeteneğine sahip, 4x4 konfigürasyonunda, 400 beygir gücünde, beğeni toplayan bir zırhlı araç olarak yer aldığı her platformda öne çıkıyor.

Hızır, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı.

NATO standartlarında geliştirilen ve tüm performans ve patlama testlerinden başarıyla geçen aracın mayına karşı üst düzey koruma sağladığı, yurt dışı bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilerek de onaylandı.

Hızır aynı zamanda, komuta kontrol aracı, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) aracı, çeşitli silah sistemlerinin kolay entegre edildiği silah taşıyıcı araç, ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı ve benzeri çeşitli konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç olma özelliğine sahip bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
20 Temmuz 2020 09:59		 Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak
20 Temmuz 2020 09:45
Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
20 Temmuz 2020 07:28		 İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
20 Temmuz 2020 00:03
Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı
19 Temmuz 2020 21:12		 Türk yükseköğretimi YÖK'ün ilk sanal fuarıyla yarın dünyaya açılıyor
19 Temmuz 2020 11:37
Engelli memur sayısı 18 yılda 10 katına çıktı
19 Temmuz 2020 10:59		 Adli tatil yarın başlıyor
19 Temmuz 2020 10:50
İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı
19 Temmuz 2020 06:22		 Bilirkişilik alt uzmanlık alanında 24 saat eğitim alma zorunluluğu kaldırıldı
19 Temmuz 2020 01:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi10:26 - 1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi10:24 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu10:20 - Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk10:17 - KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı10:11 - Güne başlarken döviz fiyatları
10:11 - Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı10:08 - Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor10:05 - Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama10:02 - Borsa haftaya yatay başladı10:00 - Tatilciye kopya site ile sanal tuzak09:59 - OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
09:58 - Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda09:54 - Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi09:51 - Belediye, ihalede Meclis Üyesine yenildi09:45 - Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak09:39 - Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
09:29 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kek 2
kıyamet 2
yulaf ezmesi 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 2
tutun kolonyasi 1
yılan burcu 1
nikola kalinic 1
erzurumspor 1
tüvtürk'ün zammı 4
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 106 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam