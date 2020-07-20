OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında yer alan 1150 Orman Mühendisi ve 2700 Orman Muhafaza Memurunun işine son verilecek iddialarına karşı açıklama yaptı. OGM, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

İŞTE OGM'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında, haber sitelerinde Orman Genel Müdürlüğü 1150 Orman Mühendisi ve 2700 Orman Muhafaza Memuru alımı için yapılan sınavlar sonucunda yerleşen personelin işlerine son verileceğine dair haberler, görevlerine başlayan personelimizi tedirgin etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yürütme ve Yargı erkleri ayrıdır. Kamu İdarelerinin tesis ettikleri eylem ve işlemlere karşı yargı yolu her zaman açık bulunmaktadır. Kurumumuz tarafından yapılan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda sınava katılan bazı adaylar tarafından dava açılması normal bir süreçtir. Yargı sonuçları hem kurumları hem de kişileri bağlamaktadır.

İdaremiz aleyhine şu ana kadar açılan bu davalardan kurumumuza tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararı kişisel olup, sınavın genelini etkilememekte ve yargı süreçleri devam etmektedir.

Çalışanlarımızın, gerçeği tam olarak yansıtmayan haber ve açıklamaları dikkate almadan kurumumuzun 2020 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesine odaklanması büyük önem arz etmekte olup başta orman yangınları olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek için çalışmalarımızı hep birlikte kararlılık ile sürdürmeliyiz.

Personel istihdamı, yargı süreçleri ve diğer ormancılık faaliyetleri ile ilgili Orman Genel Müdürlüğünün resmi açıklamaları takip edilmeli, her türlü algı operasyonlarına dikkat edilmelidir. Süreçle ilgili gelişmeler, zamanında ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Çalışanlarımıza, kamuoyuna saygı ile duyurulur.