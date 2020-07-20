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Tatilciye kopya site ile sanal tuzak

Ünlü otellerin adını kullanarak sahte internet siteleri açan dolandırıcıların tuzağına her gün yeni kurbanlar düşüyor. Corona virüs nedeniyle aylarca evden çıkamayan Fatma Çiçek Ural (81), kendisi ve kızı için Çeşme'deki bir otele rezervasyon yaptırdı. Kredi kartından da 8 bin 500 lira çekilen Ural, rezervasyonu iptal ettirmek istedi. Gerçek otelle görüşme yaptıklarında ise dolandırıldıklarını anladılar.
 20 Temmuz 2020 10:00
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Tatilciye kopya site ile sanal tuzak

Tüketicilerin tatil alışverişlerini fırsat bilip her yıl oluşturdukları sahte sitelerle milyonlarca liralık vurgu yapan dolandırıcılar bu yıl da aynı yöntemle sahtekarlık yapmaya devam ediyor. Erken rezervasyon ve indirimlerden faydalanmak için internet üzerinden tatil satın almak isteyen vatandaşlara yine sponsorlu içerik ve kopya sitelerle tuzak kuruyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Fatma Çiçek Ural da bu dolandırıcıların ağına düşen son kurban. Ural, milyonlarca 65 yaş üstü vatandaş gibi aylarca evden çıkamadı. Corona virüs nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Ural, kızı ile birlikte tatile gitme kararı verdi. Ural, İzmir'deki Çeşme Altın Yunus Termal Otel için Google'da arama yaptı. Arama sonucu ilk sırada, dolandırıcıların kurduğu 'cesmealtinyunus.com' isimli site çıktı. Ural, 5-11 Temmuz için iki kişilik rezervasyon yaptırdı. 8 bin 541 liralık ödeme, rezervasyonun yapıldığı 21 Haziran günü Ural'ın kredi kartından kesildi. Dolandırıcılar, rezervasyon işleminin yapıldığına dair, gerçek otelin logosunun olduğu dosyayı da Ural'lara gönderdi.

KIZI DEVREYE GİRDİ

Tatil için süreç işlerken, Fatma Çiçek Ural için alınması gereken seyahat izninde sorun çıktı. Anne Ural, dolandırıcılara ait telefonla yaptığı görüşmelerden iptal işlemini gerçekleştirmeye çalıştı; ancak sonuç alamadı. Bu kez devreye, ODTÜ mezunu olan mühendis kızı Zeynep Ural girdi. Ural, annesinin görüştüğü kişilerle mail yolu ile yazıştı. İlk başta, Altın Yunus Otel'in personeli ile yazıştığını düşünen Ural, para iadesinin yapılacağı yanıtı alsa da, iade yapılmadı. Zeynep Ural bu kez, gerçek otele ait numarayı aradı ve M. P. isimli bir personel ile görüştü. Otel personeli P., Ural'a, otel kayıtlarında sözünü ettiği rezervasyonun olmadığını belirtti. P., ayrıca ismini 'Barış Uygur' olarak açıklayan bir personellerinin de olmadığı bilgisini verdi.

TÜKETİCİNİN ÖNLEM ALMASI ZOR

Dolandırıldıklarına emin olan anne-kız, dolandırıcılara kaptırdıkları parayı alamayınca, durumu avukatlarına iletti. Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal, "İnsanlar, elektronik ortamda son derece kolay şekilde mağdur edilebiliyor. Her gün yeni bir yöntem geliştiriyor dolandırıcılar. Tüketicilerin bunlara önlem alma imkanları son derece düşük. Burada iş Google, Facebook gibi internetteki trafiği yönlendiren oyuncular ile elektronik ortamda hizmet sunan işletmelere düşüyor" dedi. Av. Köksal, Google'a yaptıkları başvuru sonrası, dolandırıcılara ait sitenin en üstte çıkmasının önüne geçtiklerini kaydetti.

ÜÇ AYRI SİTE AÇTILAR

Konu ile ilgili Yaşar Holding'e bağlı 45 yıllık geçmişi olan Altın Yunus Termal Otel'den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, dolandırıcıların kendi otellerinin isimlerini kullanarak 3 ayrı site açtıkları kaydedildi. Açıklamada, müşterilerinin doğrudan kendileri ile temasa geçmeleri istendi.
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