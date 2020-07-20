Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
|20 Temmuz 2020 10:08
|Yazdır
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden otomobil satışlarına devam ediyor.
Gümrüklerde bulunan araçlar ihale ile alınabiliyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre: Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.
İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor
İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.
Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.
İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar
Volkswagen Passat 1998 model 20250 lira
BMW 3.16i 1996 model 32000 lira
Renault Scenic 2003 model 32000 lira
Volkswagen Golf 1998 model 36000 lira
Opel Astra 2006 model 40000 lira
Mercedes S320 CDI 2007 model 300000 lira
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tedarikçilerin % 78'ini Türkiye'den seçti
20 Temmuz 2020 08:51
|İkinci el oto pazarı açıldı, alıcı bakmakla yetindi
19 Temmuz 2020 10:17
|TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
19 Temmuz 2020 08:30
|Banttan inecek olan yerli otomobilin ilk modeli belli oldu
18 Temmuz 2020 17:18
|İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti
18 Temmuz 2020 17:00
|TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak
18 Temmuz 2020 07:20
|İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
17 Temmuz 2020 09:46
|FCA ve Groupe PSA grubu tek çatı altında toplanıyor
16 Temmuz 2020 23:42
|İkinci el araçta 'opsiyon oyunu' uyarısı
16 Temmuz 2020 21:35
|TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor
16 Temmuz 2020 16:14