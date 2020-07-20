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Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden otomobil satışlarına devam ediyor. Gümrüklerde bulunan araçlar ihale ile alınabiliyor
 20 Temmuz 2020 10:08
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Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden otomobil satışlarına devam ediyor. Gümrüklerde bulunan araçlar ihale ile alınabiliyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre: Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.

İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar

Volkswagen Passat 1998 model 20250 lira

BMW 3.16i 1996 model 32000 lira

Renault Scenic 2003 model 32000 lira

Volkswagen Golf 1998 model 36000 lira

Opel Astra 2006 model 40000 lira

Mercedes S320 CDI 2007 model 300000 lira

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