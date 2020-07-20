Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|20 Temmuz 2020 10:11
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8580
|6,8590
|Avro
|7,8590
|7,8600
|Sterlin
|8,5900
|8,6230
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8240
|6,9020
|Avro
|7,8180
|7,8960
|Sterlin
|8,5310
|8,7260
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