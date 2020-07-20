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KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül rahatsızlığı sebebiyle Hastaneye gitti. Yapılan muayene ve testlerden sonra Korona Virüs testi pozitif çıktı
|20 Temmuz 2020 10:17
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Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül rahatsızlığı sebebiyle Hastaneye gitti. Yapılan muayene ve testlerden sonra Korona Virüs testi pozitif çıktı
KMÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Akgül'ün tedavisi son aşamasına geldiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ağır Korona Virüs semptomlarını göstermemesine rağmen, testinin pozitif çıkması nedeniyle Karantinaya alındığı bildirildi.
Olağanüstü bir durum olmazsa tedavi süreci salı günü tamamlanarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edilecek. Yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde pozitif başka vakaya rastlanmazken, yakın çalışma ekibi ve ailesine testlerin tekrarlandığı belirtildi.
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