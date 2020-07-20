İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak."
|20 Temmuz 2020 10:24
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