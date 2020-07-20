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İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak."
 20 Temmuz 2020 10:24
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İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren yapılacak."

Anadolu Ajansı
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