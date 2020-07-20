1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi
|20 Temmuz 2020 10:26
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Milli Eğitim Bakanlığı 19 Haziran'da, hizmet puanlarına etki eden faaliyetleri yeniden belirlemiş ve uygulamaya dair usul ve esasları içeren 7 maddelik Genelgeyi, 1 ay sonra 16 Temmuz'da yayınlanmıştı.
Yeni uygulama kapsamında yüksek lisans, doktora, bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında alınan ödüller, eTwining kapsamında alınan sertifikalar, hakemli dergilerde yayımlanan makaleler, alınan marka ve patent hakları gibi bir çok faaliyete ek hizmet puanı verilecektir.
Bakanlık, bugün itibariyle, tüm öğretmenlerin, MEBBİS sisteminde bulunan bilgilerine göre, hizmet puanlarını güncellemiştir.
Güncellenen hizmet puanlarınızı görmek için tıklayınız.
Hizmet puanı güncellemesine ilişkin olarak memurlar.net forumundaki paylaşımlarını görmek için tıklayınız.
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