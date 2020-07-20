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Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi

Partinin kurucu üyelerinden Nazım Özer: Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz"
 20 Temmuz 2020 10:27
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Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Kuruluş için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığına getirildi.

Kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz." dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda bulunacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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