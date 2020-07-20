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Polis memurlarını darbeden anne, baba ve oğlu yakalandı
Samsun'da görevli 2 polis memurunu darbettiği ileri sürülen anne, baba ve oğlu gözaltına alındı.
|20 Temmuz 2020 11:00
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Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 2 trafik polisi, uygulama noktasında sürücü O.Ç'yi durdurdu.
Alkollü olduğu öne sürülen sürücü O.Ç. ile araçta bulunan eşi L.Ç. ve oğlu D.Ç. (19), yasal işlemlerin yapılması sırasında polis memurları ile tartıştı.
Olay yerine çağrılan Canik Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memurunu tekme ve yumruklarla darbettiği öne sürülen şüpheliler, yakalandı.
Gözaltına alınan aile üyeleri, emniyete götürüldü.
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