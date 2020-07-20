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CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir rakip çıktı. CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, CHP Genel Merkezi'nde genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
 20 Temmuz 2020 11:02
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CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na rakip çıktı

CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan CHP 37. olağan kurultayı için genel başkanlığa aday olduğunu açıklayacağını bildirdi.

Yarman'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

37. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlığa Aday oluyorum.

Bu çerçevede, 23 Temmuz Perşembe günü, Sabah 11.00'de, Genel Merkezimiz'de, eger tensip buyrulursa, BASIN ODASİ'NDA bir açıklama yapacağım.

Tensip ve dikkatinize sunuyorum.

Basın toplantısından sonra, demek ki, 12.00 dolayında, Degerli Genel Başkanı, her şey bir tarafa, zerafette kusura düşmemek için, bir çay kadar ziyaret etmeyi dilerim. Kendisi orada olmayabilecekse, hangi Genel Başkan Yardımcımızı ziyaret edebileceğimin tarafıma bildirilmesini dilerim.

Söz konusu saatte, ziyaret edebileceğim bir üst düzey yetkili olmaz ise, canlarları sağ olsun.

Dikkate getirdigim çerçevede, KURULTAY SALONUNDA, tarafıma ve takdir buyrulacak, belli sayıdaki omuzdaşımıza, uygun bir yer tahsis edilmesinin teminini, tensip ve dikkatinize sunuyorum.
Memurlar.Net
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