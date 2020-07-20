1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK bombalı eylem planı yaparken, ünlü sanatçıların adını şifrelemiş

Bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı eylem yaparken sanatçı isimlerini şifre olarak kullandığı ortaya çıktı. Teröristlerin şehir merkezinde bombalı eylem yapacakken ünlü sanatçı "Murat Boz", sahilde "Mustafa Ceceli", barda "Seda Sayan", lokantada ise "Selçuk Balcı" ismini şifre olarak kullandıkları belirlendi.
 20 Temmuz 2020 11:18
Yazdır
PKK bombalı eylem planı yaparken, ünlü sanatçıların adını şifrelemiş

Cumhuriyet savcısı, polisin Ağustos 2019'da yakaladığı ve Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığını belirlediği Elif K. (25) ile Suriye uyruklu Halim M. (26) hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Teröristler için "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme ve resmi belgede sahtecilik," suçlarından ise 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Elif K.'nin, terör örgütüne nasıl katıldığı ve planlanan eylemlere ilişkin verdiği bilgiler iddianamede yer aldı. PKK'nın kamplarında bomba ve silah eğitimi alarak Mersin'de kanlı bir eylem yapmak için geldiğini anlatan Elif K. örgüt ile tamamen şifreli konuşma yaptığını söyledi.

Elif K. genel şifrelemeyi tüm örgüt üyelerinin bildiğini belirterek, "Örgüt eylem yapılacak yerleri, sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir. Bir bombalı eylem yapılacaksa Murat Boz ismi merkezde, Mustafa Ceceli sahilde, Seda Sayan barda, Selçuk Balcı lokantada gerçekleştirilecekti."

Elif K. ifadesinde sanatçı şifrelemesinin dışında günlerin bile şifrelendiğini anlatarak, "Pazartesi siyah, Salı beyaz, Çarşamba kırmızı, Perşembe sarı, cuma mavi, cumartesi turuncu, Pazar yeşil anlamına geliyor" dedi.

Elif K. telefondan mesajla emojilerin bile bir şifreli olduğunu belirterek şuları aktardı:

"Gülen adam: Antalya'dayım, ağlayan adam; keşfe devam et, gitar; eylem zamanı akşam saat 20.00, ters parmak; eylem yapabilirsin. Kalp; sivil vatandaş. Pasta; paraya ihtiyacım var. Üzgün adam; eylem zor. Düşünen adam; neredesin. Kedi; polis sayısı 15'ten az, kaz; polis sayısı 15'ten fazla, kalp; sivil vatandaş zarar görebilir, üzgün adam; eylem zor, düşünen adam; neredesin."

Yazılı mesajların da şifreli olduğunu ifadesinde belirten Elif K. "Birini seviyorum; bir köprü var, alışveriş yapıyorum; bir kavşak var, iş arıyorum; takip ediliyorum, ben evlenmek istiyorum; polis noktası var, su istiyorum; kaçış yolu bulamıyorum, sana su göndereceğim kimseden isteme; sana kaçış yolu bulacağım anlamına geliyor" dedi.

Elif K.'nin tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!
20 Temmuz 2020 13:53		 FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
20 Temmuz 2020 12:54
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Temmuz 2020 11:37		 Tokat'ta FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı 13 kişi serbest
20 Temmuz 2020 11:34
Mahkeme: Terör propagandasına dönüşen eylemler siyasi çalışma değildir
20 Temmuz 2020 11:32		 Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2020 09:54
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2020 09:29		 Hain Albayın el yazısıyla darbe talimatı
20 Temmuz 2020 08:44
PKK çözülmeyi durduramıyor
20 Temmuz 2020 06:40		 Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi
19 Temmuz 2020 21:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi13:56 - 3 bin TL sokağa çıkma yasağı cezası yedi, itiraz etti, cezası düştü13:53 - Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!13:53 - EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı13:50 - Vince bağlı iş makinasıyla tehlikeli yıkım kamerada13:49 - Öğretmene hakaret eden ve yaralayan veliye 15 bin 617 TL para cezası
13:44 - Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama13:39 - KVKK'dan 'arama motorlarından çıkarılma'ya dair karar13:36 - Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, otobüs durağında yığıldı13:33 - Vaka sayılarının arttığı ilde 209 kişi tedavi görüyor13:31 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 60'a yükseldi13:28 - Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
13:21 - Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerine saldırıp, ambulansın camlarını kırdı13:19 - Meteorolojiden o bölge için fırtına uyarısı13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Ayasofya Cami'nin yeni halıları döşenmeye başlandı13:10 - 'Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin' uyarısı
13:03 - AK Parti'den Netflix açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Metinalkan 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 5
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
selçuk inan 1
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 3
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
vis a vis 1
18.07.2020 bağcılar'da polisimize saldırı 1
yulaf ezmesi 1
dünya fenerbahçeliler günü 2
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
SGK Şanlıurfa İl Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
SGK Şanlıurfa İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam