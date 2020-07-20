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Muğla'da ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|20 Temmuz 2020 11:28
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Tayfun Ç. idaresindeki 32 DM 359 plakalı ambulans, Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, Şerafettin Kaya'nın kullandığı 48 JN 591 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ambulans sürücüsü Tayfun Ç, gözaltına alındı.
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