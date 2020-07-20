Tokat'ta FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı 13 kişi serbest
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
|20 Temmuz 2020 11:34
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Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker 15 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
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