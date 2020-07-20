1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı

Hayırsever Türk doktor Metin Külünk'ün Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde yaptırdığı 1500 öğrencinin yararlanacağı 16 derslikli okul hizmete açıldı.
 20 Temmuz 2020 11:51
Yazdır
Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı

Okul açılış töreninde konuşan Cüzcan Vali Yardımcısı Abdulkadir Maliye, Afganistan'ın kalkınması için eğitimin önemli olduğunu ve bu nedenle çocukların okula gitmesi için teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan'da eğitime böyle bir yatırım yapan Külünk'e teşekkür eden Maliye, bu okulun bölge halkının eğitim ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Nur Muhammed Karizade de Külünk'ün babası Abdurrahman Külünk adına yaptırdığı bu okuldan mezun olan öğrencilerin Türkiye'de burslu eğitim görmeleri için de destek vereceğini kaydetti.

Bu okulda modern bir laboratuvar ve bilgisayar sınıfı oluşturmayı planladıklarını dile getiren Karizade, Abdurrahman Külünk Lisesi'nin 150 bin dolara mal olduğunu vurguladı.

Karizade, iki katlı ve 16 derslikli okuldan 1500 öğrencinin yararlanacağının altını çizdi.

Şiir dinletileriyle devam eden tören kurdele kesimiyle son buldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
20 Temmuz 2020 07:53		 Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu, şikayet üzerine kaldırdı
19 Temmuz 2020 14:35
Evde yaşı büyük çocukların virüsü bulaştırma riski daha yüksek
19 Temmuz 2020 13:07		 DSÖ'den korkutan virüs açıklaması: Bir rekor daha kırıldı
19 Temmuz 2020 09:25
İngiltere'de hızlı sonuç veren Kovid-19 antikor testi geliştirildi
18 Temmuz 2020 18:00		 Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti
18 Temmuz 2020 14:10
Trump: Maske zorunluluğunu onaylamayacağım
18 Temmuz 2020 09:34		 Twitter skandalına FBI müdahale etti
18 Temmuz 2020 08:32
DSÖ: Virüse ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
17 Temmuz 2020 23:00		 ABD'de virüste yeni rekor: Bir günde 79 bin yeni vaka
17 Temmuz 2020 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi13:56 - 3 bin TL sokağa çıkma yasağı cezası yedi, itiraz etti, cezası düştü13:53 - Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!13:53 - EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı13:50 - Vince bağlı iş makinasıyla tehlikeli yıkım kamerada13:49 - Öğretmene hakaret eden ve yaralayan veliye 15 bin 617 TL para cezası
13:44 - Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama13:39 - KVKK'dan 'arama motorlarından çıkarılma'ya dair karar13:36 - Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, otobüs durağında yığıldı13:33 - Vaka sayılarının arttığı ilde 209 kişi tedavi görüyor13:31 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 60'a yükseldi13:28 - Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
13:21 - Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerine saldırıp, ambulansın camlarını kırdı13:19 - Meteorolojiden o bölge için fırtına uyarısı13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Ayasofya Cami'nin yeni halıları döşenmeye başlandı13:10 - 'Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin' uyarısı
13:03 - AK Parti'den Netflix açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tüvtürk'ün zammı 3
su altı kılıfı 1
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
yulaf ezmesi 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 3
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 2
kek kokusu 1
denizlispor 3
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
SGK Şanlıurfa İl Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
SGK Şanlıurfa İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam