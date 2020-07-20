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Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: TSK'ya ilk teslimatları yapılan Elektronik Harp Korumalı El Telsizi yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı
 20 Temmuz 2020 12:24
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Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ilk teslimatları yapılan Elektronik Harp Korumalı El Telsizi (EHKET) yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kurum ile ASELSAN arasında imzalanan TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Sözleşmesi kapsamında kara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçları milli olarak geliştirilen yazılım tabanlı telsizlerle karşılanıyor. Sırt, araç ve sabit merkez konfigürasyonlarından oluşan telsizlere bir yenisi daha eklendi. Elektronik Harp Korumalı El Telsizi, yeni bir telsiz modeli olarak geliştirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Demir, EHKET'in TSK'ya ilk teslimatının yapılmasının yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. O günlerde yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar elzem olduğu bir kez daha görülmüş ve bu anlamda önemli adımlar atılmıştır. ASELSAN'ın kurulması ve yerli telsizlerin üretilmesi savunma sanayimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Savunma sanayimiz o günlerden bu günlere çok farklı bir seviyeye geldi. Yeni teknolojilerle güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN da son olarak EHKET telsizlerini geliştirdi."

- Dünyada sayılı ülke yapabiliyor

Demir, en zor ses-veri-video haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilen küçük, hafif, çok bantlı, çok fonksiyonlu taktik el telsizi EHKET'in en zor çevre koşullarına dahi uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

EHKET'in, doğrudan görüş hattının olmadığı yerlerde dahi geniş bant dalga şekli özelliğini kullanarak bugünün modern savaş alanlarında ihtiyaç duyulan yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoları aktarabildiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Yüksek seviye elektronik harp koruma tedbirleri, EHKET'e yüksek beka kabiliyeti kazandırıyor. Milli kriptolu haberleşme yapılan telsizlerin TSK'ya ilk teslimatları yapıldı ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün geliştirdiği yazılım tabanlı telsizleriyle kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor."

- Milli kriptoya sahip

Dünyadaki benzerlerine göre hafif, küçük ve fiyat avantajına sahip EHKET'te, yüksek veri hızıyla ses-veri-video haberleşme sistemi, elektronik harp koruma, milli kripto, yüksek çözünürlüklü dahili kamera, hafifletilmiş magnezyum gövde, tam IP uyumlu, ağ destekli yapısıyla en uç birimlerden komuta merkezlerine kadar haberleşme imkanı özellikleri bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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