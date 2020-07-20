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Edirne'de bir evde 15 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde 15 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
|20 Temmuz 2020 12:34
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.A'nın Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, 30 poşette 15 kilo 281 gram bonzai ve hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan Y.A, işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
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