MSÜ'yü kazanan kızı için 'kına gecesi' düzenledi
|20 Temmuz 2020 12:39
|Yazdır
Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi'nde yaşayan Mehmet Ali Keskin, üniversiteyi kazanan kızı Hilal Keskin için farklı bir organizasyon gerçekleştirdi.
Pilav ve ayran ikram edilen davetliler, "kına gecesi"nde müzik eşliğinde eğlendi.
Mehmet Ali Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının sınavda başarılı olup Milli Savunma Üniversitesine yerleşmeye hak kazandığını söyledi.
Kızının küçük yaşlardan bu yana subay olmayı hayal ettiğini dile getiren Keskin, "Her zaman askere gidecek erkeklere kına yakılırdı, biz de bir ilki yaşayarak kızımızın ellerine kına yaktık. Belki de asker kızına kına yakan ilk biz oluyoruz. Bununla da çok büyük gurur duydum." diye konuştu.
Hilal Keskin de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Keskin, "Vatanıma ve milletime güzel bir asker, bayrağıma düşkün bir insan, bir birey olmak için ailemin gurur duyacağı bu sınavı geçtim. Çok mutluyum." dedi.https://hasv2globalcdn.aa.com.tr/Arsiv/Fotograf/Thumb/2020/07/20/43527163/20200720_2_43527163_56843228_Thumb.jpg
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Meteorolojiden o bölge için fırtına uyarısı
20 Temmuz 2020 13:19
|Ayasofya Cami'nin yeni halıları döşenmeye başlandı
20 Temmuz 2020 13:12
|Arıza için elektrik direğine çıkan işçi hayatını kaybetti
20 Temmuz 2020 12:15
|Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
20 Temmuz 2020 11:55
|'Lise tercihi yapmadan okulu mutlaka gezin' uyarısı
20 Temmuz 2020 11:53
|Dünya Sağlık Örgütü: Aşı 2021 ortasını bulacaktır
20 Temmuz 2020 11:12
|Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk
20 Temmuz 2020 10:20
|Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
20 Temmuz 2020 10:11
|Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
20 Temmuz 2020 09:39
|Ali Ağaoğlu'na büyük şok! 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
20 Temmuz 2020 09:27