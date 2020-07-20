FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|20 Temmuz 2020 12:54
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9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Metin Ö. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte ait dershanelerde farklı illerde rotasyona tabi olarak çalıştığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Metin Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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