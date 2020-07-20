Narkotim polislerini şehit eden zanlılar adliyeye sevk edildi
|20 Temmuz 2020 12:58
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Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki 3 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki Reis B'nin (19) gözaltındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
- Olayın geçmişi
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.
Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.
Operasyonda 18 yaşından küçük S.B, O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.
Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli Reis B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.
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