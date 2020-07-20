1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya Cami'nin yeni halıları döşenmeye başlandı

24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Cami'ne ördek başı yeşili halılar döşenmeye başlandı. Halıyı üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, "Yaklaşık 10 saf civarında halı döşendi. İnşallah açılış tarihine yetişecek" dedi.
 20 Temmuz 2020 13:12
Yazdır
Ayasofya Cami'nin yeni halıları döşenmeye başlandı

24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Cami'ne ördek başı yeşili halılar döşenmeye başlandı. Halıyı üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, "Yaklaşık 10 saf civarında halı döşendi. İnşallah açılış tarihine yetişecek" dedi.

Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklar sürüyor. Çalışmaların devam ettiği cami için Manisa'da özel olarak üretilen halılar da döşenmeye başlandı. Yüzde yün yerli yünden yapılan 17. Yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halı caminin ilk 10 safına döşendi. Manisa'nın Demirci ilçesinde halıyı üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.

"10 saf civarında halılar döşendi"

Ayasofya'nın halıları yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, "Şu anda keçeler döşendi. Halılar döşeniyor. Yaklaşık 10 saf civarında halı döşendi. Önden başladı. Arkaya doğru devam edecek. İnşallah açılış tarihine yetişecek" dedi.

"Süper kalite yerli yün kullanılıyor"

Halının yüzde yüz yün olduğunu ifade eden Özkul, "Metrekare ağırlığı 5 kilogram. Kalınlık olarak 16 milimetre. Özel boya ve özel iplikle üretimi yapılıyor. Süper kalite yerli yün kullanılıyor. Uluslararası woolmark lisansıyla üretim yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Renk olarak koyu ördek başı yeşil kullandık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli yün kullanılması konusunda talimat verdiğini kaydeden Özkul, "Biz Ayasofya'da daha kaliteli bir halı olur mu düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü kullanma düşüncemiz vardı. Cumhurbaşkanımız 'İthal malzeme kullanmayalım. Yerli yünün en iyisini yapalım' deyince yerli yün yaptık. Çok güzel bir halı oldu. Renk olarak da koyu bir ördek başı yeşil kullandık. Mekana çok uyum sağlayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bazı yerlerde 5 kat gibi doldurma yaptık"

Zemindeki sorunların keçe ile doldurularak giderildiğini aktaran Özkul, "Bordo ve ördek başı yeşil arasında kalındı. Yeşil olan tercih edildi. Mekandaki engebeleri, keçeleri oralara adaptasyonunu yaparak, bazı yerlerde üç kat, bazı yerlerde 5 kat gibi doldurma yaptık. Yüzeyde çok fazla bir problem yok" şeklinde konuştu.

"2 bin metrekaresi açılış tarihine kadar dokunacak"

4 bin metrekarelik halı alanı olduğunu belirten Özkul, "2 bin metrekaresi açılış tarihine kadar dokunacak. Ondan sonra restorasyon bittikten sonra diğer kısmı yapılacak. 6 ay ile 1 sene arasında olduğunu söylüyorlar. Şu anda görünen o" diye konuştu.

"Klasik ve tarihi mekana uyum sağlayacak bir motif"

Halının üstünde 17. Yüzyıl Osmanlı motifleri bulunduğunu ifade eden Özkul, "Sanat dilinde 'Rumi' diye geçiyor. Burada uygulanan gölge motif şeklinde kendi tonunda dört renkten oluşuyor. Klasik ve tarihi mekana uyum sağlayacak bir motif" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden o bölge için fırtına uyarısı
20 Temmuz 2020 13:19		 MSÜ'yü kazanan kızı için 'kına gecesi' düzenledi
20 Temmuz 2020 12:39
Arıza için elektrik direğine çıkan işçi hayatını kaybetti
20 Temmuz 2020 12:15		 Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
20 Temmuz 2020 11:55
'Lise tercihi yapmadan okulu mutlaka gezin' uyarısı
20 Temmuz 2020 11:53		 Dünya Sağlık Örgütü: Aşı 2021 ortasını bulacaktır
20 Temmuz 2020 11:12
Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk
20 Temmuz 2020 10:20		 Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
20 Temmuz 2020 10:11
Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
20 Temmuz 2020 09:39		 Ali Ağaoğlu'na büyük şok! 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
20 Temmuz 2020 09:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi13:56 - 3 bin TL sokağa çıkma yasağı cezası yedi, itiraz etti, cezası düştü13:53 - Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!13:53 - EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı13:50 - Vince bağlı iş makinasıyla tehlikeli yıkım kamerada13:49 - Öğretmene hakaret eden ve yaralayan veliye 15 bin 617 TL para cezası
13:44 - Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama13:39 - KVKK'dan 'arama motorlarından çıkarılma'ya dair karar13:36 - Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, otobüs durağında yığıldı13:33 - Vaka sayılarının arttığı ilde 209 kişi tedavi görüyor13:31 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 60'a yükseldi13:28 - Başlangıç maaşı 26 bin lira olan pilotluğa ilgi arttı
13:21 - Bıçakla yaralanan kişi sağlık görevlilerine saldırıp, ambulansın camlarını kırdı13:19 - Meteorolojiden o bölge için fırtına uyarısı13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Ayasofya Cami'nin yeni halıları döşenmeye başlandı13:10 - 'Araç kiralamadan önce fotoğrafını çekin' uyarısı
13:03 - AK Parti'den Netflix açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erzurumspor 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 2
a101 1
nicolas anelka 1
trabzonspor 1
yurtiçi kargo 1
18.07.2020 bağcılar'da polisimize saldırı 1
su altı kılıfı 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 5
ben diyorsam susacaksın 3
SON İLANLAR
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
SGK Şanlıurfa İl Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
SGK Şanlıurfa İl Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam