Meteorolojiden o bölge için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
|20 Temmuz 2020 13:19
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Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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