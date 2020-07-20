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Vaka sayılarının arttığı ilde 209 kişi tedavi görüyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 209 kişi tedavi görüyor
 20 Temmuz 2020 13:33
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Vaka sayılarının arttığı ilde 209 kişi tedavi görüyor

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs vaka sayısı artmaya devam ederken, 209 kişi tedavi görüyor.

Kilis'te her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanırken, 23 Haziran'da 348 olan vaka sayısı, 29 Haziran'da 387'ye, 3 Temmuz'da 450'ye, 6 Temmuz'da 492'ye, 9 Temmuz'da 526'ya, 16 Temmuz itibariyle 646'ya, 20 Temmuz itibariyle ise 700'e yükseldi.

Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 209 korona hastası bulunuyor. Bugün 120 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 89 kişi KYK yurdunda karantinada, 5 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 4 kişi ise hayatını kaybetti. 482 kişi de tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe saymaya devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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