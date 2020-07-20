Yaralı halde 1 kilometre yürüdü, otobüs durağında yığıldı
|20 Temmuz 2020 13:36
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Olay, Mehmet Akif Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüse binmek için Kağıthane Tünel Otobüs Durağı'na gelen vatandaşlar, bacağından yaralanmış bir kişinin bankta yüzüstü yattığını görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sağ bacağından kurşunla yaralandığı belirlenen kişinin bilincinin kapalı olduğunu fark ederek sağlık ekiplerini bekledi. Bacağına naylon parçasıyla turnike yaptığı öğrenilen yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, İmrahor Caddesi'nde tartıştığı kişi tarafından bacağından vurulduğu öğrenildi. Bacağına naylonla turnike yapan yaralının, o halde yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra aşırı kan kaybı nedeniyle gücü tükenerek otobüs durağındaki banka yığıldığı tespit edildi.
Polisin olayla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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