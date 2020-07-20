Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama
|20 Temmuz 2020 13:44
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memurlar.net'te hafta sonunda yer alan haberde, başvuruları 11/05/2020-29/05/2020 tarihleri arasında 2020 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerinde sonuçların geciktiğine dikkat çekilmişti.
Söz konusu haberde, büyük sayıda personeli olan Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların yer değiştirme işlemleri başlamadan önce, Bakanlığın sonuçları açıklamasının önemli olduğuna vurgu yapılmıştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, 2020 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine dair şu açıklama yaptı.
2020 Yılı Kurum İçi Yer Değişikliğine İlişkin Puanlama Sonucu Duyurusu
2020 YILI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU
Bilindiği üzere 2020 yılı atama ve yer değiştirme dönemi başvuruları pandemi nedeniyle 11.05.2020 - 29.05.2020 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi üzerinden alınmış olup, genel atama dönemine ilişkin süreç, Bakanlığımız Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre devam etmektedir.
Gelinen noktada, mevzuatımızda bu yönde her hangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte personelin mağduriyetine mahal vermemek üzere başvuru sahiplerinin söz konusu Yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre hesaplanan hizmet puanları ekli listede ilan edilmektedir.
Anılan Yönetmeliğin "Yer Değiştirmenin İptali" başlıklı 25. Maddesinin 2. Fıkrası gereği görev yerleri değiştirilen personelin atama işlemi iptal edilmeyeceğinden, ilan süreci içinde talebinden vazgeçmek isteyen personelin diğer personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek için atama onayından önce 22.07.2020 mesai bitimine kadar taleplerinden vazgeçmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
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