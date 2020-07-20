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Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!

ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür, Ahmet Davutoğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı Hakan Şükür'dü' sözlerine 'Ben, her gün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun. Allah belanı versin küçük enişte. Yuhlar olsun, yazıklar olsun size.' şeklinde yanıt verdi.
 20 Temmuz 2020 13:53
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Davutoğlu'nun iddialarına Hakan Şükür'den yanıt: Allah belanı versin küçük enişte!

FETÖ firarisi eski milli futbolcu Hakan Şükür, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kendisi hakkında ''FETÖ'nün siyasi ayağıydı'' açıklamasına yanıt verdi.

''Ne siyasi ayağı küçük enişte?''

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hakan Şükür, şu ifadeleri kullandı; ''Ben hayatımda bu kadar gerizekalı bir ifade görmedim. Ne siyasi ayağı küçük enişte? Allah sizi bildiği gibi yapsın emi. Korkudan ne saçmalayacaklarını bilmiyorlar yeminle. Yuh artık be! Meydan boş kafanıza göre takılın. Allah belanızı versin inşallah hepinizin. Terbiyesiz herifmişsiniz siz. Düşün yakamdan, daha ne kadar ismimi sömüreceksiniz? Evlatlarıma, aileme, hayatıma, alın terim ile kazandıklarıma yaptığınız tahribatı yaşamadan, acı çekmeden Allah canınızı almasın. Zaten sürünüyorsunuz, daha da sürünün inşallah.

''Terbiyesiz yalancı''

Bunlar ne kalıpsız, korkak, ne yaptığını bilmez insanlarmış. Terbiyesiz yalancı, iftiracı. Hoş, ne beklenirdi bunlardan? Şaka gibi.

Ben kimsenin ayağı değilim. Ülkemin namusu İle emeği ile çalışıp kazanmış ve ülkesine hizmet etmiş biriyim. Partinize alırken siz söylediniz. Ama siz ne ayaksınız herkes biliyor. Benim ayak oyunum futbol, sizin ortak olduğunuz ayak oyunlarınızı da herkes gördü, boş konuşmayın. Yarın bu gerizekalı açıklamaya kendi kanalımda açıklama yapacağım.

''Ben istifa ettim sen kovuldun''

Sen ve tayfan sabah akşam yalvararak partinize aldınız. Bu ifadeleri şerefli inançlı bir insan söylemez. Ben, her gün şikayet ettiğin partiden istifa ettim, sen kovuldun. Günahına girdiğin her kesimden masumun ahı bulsun seni. Yuhlar olsun, yazıklar olsun size. Kovulduktan sonraki ve önceki itiraflarınıza ortak olmadığım İçin Rabbime şükrediyorum. Bombalar patlayınca artan oylarsa siyasetiniz, o da yerin dibine batsın. Siz ne ayaksınız herkes biliyor ve görüyor.''

Ahmet Davutoğlu ne demişti?

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; ''FETÖ ile organik bağı olduğu istihbari ya da hukuki olarak tescil edilmiş siyasetçiler FETÖ'nün siyasi ayaklarıdır. Bazıları özellikle bu ayakları sürdürdüler. Mesela Hakan Şükür, milletvekiliydi. Şimdi bunlar siyasi ayaktı. Başka milletvekilleri de vardı. Görevli olarak gelmişlerdi. Diğerleri suç unsuru çıktıktan, 17-25 Aralık'tan sonra hala bu ilişkiyi sürdürmüşse siyasi ayak niteliği taşırlar.''
Memurlar.Net
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