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EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı misyon koruma sınav giriş belgelerini yayımladı
 20 Temmuz 2020 13:53
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EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı misyon koruma sınav giriş belgelerini yayımladı.

26.07.2020 tarih ve 14:00 Saatinde Yapılacak Olan Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon Koruma Sınavı Giriş Yeri Bilgisi

Sınav giriş belgesi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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