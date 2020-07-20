EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı misyon koruma sınav giriş belgelerini yayımladı
|20 Temmuz 2020 13:53
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Milli Eğitim Bakanlığı misyon koruma sınav giriş belgelerini yayımladı.
26.07.2020 tarih ve 14:00 Saatinde Yapılacak Olan Emniyet Genel Müdürlüğü Misyon Koruma Sınavı Giriş Yeri Bilgisi
Sınav giriş belgesi için TIKLAYINIZ
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