3 bin TL sokağa çıkma yasağı cezası yedi, itiraz etti, cezası düştü
|20 Temmuz 2020 13:56
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Melikgazi ilçesinde oturan Hikmet İldeniz, corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 25 Nisan'da dışarı çıktı. Polisin çevirdiği İldeniz'e 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. İldeniz, adliyeye giderek 3 bin 150 TL tutarındaki cezaya itiraz etti.
CEZA BİN TL'YE DÜŞTÜ
Kayseri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen davaya Hikmet İldeniz katılmazken, avukatı İbrahim Kaan yer aldı. Mahkemede, cezanın üst sınırdan verilme nedeni belirtilmediği gerekçesiyle 3 bin 150 TL tutarındaki ceza bin TL'ye düşürüldü.
Hikmet İldeniz'in avukatı İbrahim Kaan, "Mahkeme 3 bin 150'nin 2 bin 150'lik kısmını iptal ederek cezayı en alt sınırdan bin TL olarak düzeltti. Kabahat eylemi için kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru dikkate alınmalıdır. Ceza tayin edilirken, alt sınırdan uzaklaştırılarak üst sınırdan idari para cezası verilmiş. Bunun gerekçesinin belirtilmesi gerekirken, neden üst sınırdan ceza tayin edildiği idari yaptırım kararında belirtilmemiş. Kısaca, iptal sebebi tutulan tutanakta gerekçenin yazılmamasıdır" dedi.
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