Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü "mahalli idarelere ilişkin" verilen 87 adet görüşü internet sitesinden yayımladı. Bu görüşlerden kamu personelinin ilgilendiren 9 adet görüşü yayımlıyoruz.
|20 Temmuz 2020 14:41
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü "mahalli idarelere ilişkin" verilen 87 adet görüşü internet sitesinden yayımladı.
Mahalli idarelerin görev alanına giren birçok hususa ilişkin görüşe yer verilen bölümden kamu personeline ilişkin olanları sizin için derledik:
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