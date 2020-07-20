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Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü "mahalli idarelere ilişkin" verilen 87 adet görüşü internet sitesinden yayımladı. Bu görüşlerden kamu personelinin ilgilendiren 9 adet görüşü yayımlıyoruz.
 20 Temmuz 2020 14:41
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Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü "mahalli idarelere ilişkin" verilen 87 adet görüşü internet sitesinden yayımladı.

Mahalli idarelerin görev alanına giren birçok hususa ilişkin görüşe yer verilen bölümden kamu personeline ilişkin olanları sizin için derledik:

Tarih

Sayı

Konu

29.06.2020

71188846 / 250 / 132046

Belediye başkanlığı görevi nedeniyle görevinden uzaklaştırılan kişiden boşalan birlik başkanı vekilliği görevi için yeni seçim yapılması gerektiği hakkında

29.06.2020

71188846 / 250 / 132067

Görevden uzaklaştırılan denetim komisyonu çalışma esasları ile bunlara ödenecek huzur hakkı hakkında

22.06.2020

71188846 / 250 / 125908

Belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağı hakkında

23.03.2020

71188846 / 250 / 74350

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kamu kurumu olmadığı hakkında

30.12.2019

14399437 / 308643

Bir dönem belediye başkanlığının ne şekilde tespit edileceği hakkında

4.11.2019

14399437 / 257065

Görevden Uzaklaştırılan Belediye başkanının mali hakları hakkında

10.10.2019

14399437 / 237068

Belediyeler tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların amaç dışı kullanılamayacağı hakkında

25.07.2019

14399437 / 163309

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan şirketlerin nevi değişikliğinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği ancak söz konusu şirketlerin ana sözleşmesine yeni bir faaliyet alanı eklenmesinin mümkün olmadığı hk.

25.01.2019

71188846 / 19864

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyeleri Denetleme Yetkisi hakkında
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