Vali uyardı: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız arttı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da il kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayısının arttığını belirterek bu nedenle özellikle yaşlıların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Vali Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, kentte son günlerde hastanelere müracaat eden ve Kovid-19 testleri pozitif çıkanların yüzde 70'inin 60 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.

Normalleşme süreciyle tedbirlerin gevşetilmesinin, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin virüsün yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Bilmez, bu nedenle yaşlılar için riskin arttığını ve bu hastaların tedavi süreçlerinin uzadığına dikkati çekti.

- "Hasta ziyaretleri yasaklandı"

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Bilmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artmıştır. Bundan dolayı özellikle yaşlılarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Tüm vatandaşlarımız da hem kendi hem de yaşlılarının sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek adına maske takıp, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelidir. Vakaların artmasıyla birlikte alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri de yasaklanmıştır. Öte yandan yaz mevsimiyle düğünler artmıştır. Düğün sahiplerinin pandemi kuralları kapsamında düğünlerini yapmaları gerekmektedir. Bununla ilgili kurulan bir komisyon, düğünlerde denetleme yapacaktır. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Riskin farkında olalım, tedbirlere uyalım."

Van'da şu anda Kovid-19 testi pozitif çıkan 100 hastanın hastanede, 35'inin de tedavisinin evlerinde sürdüğünü, bunlardan 13'ünün yoğun bakımda olduğunu belirten Bilmez, şu ana kadar 1270 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.

Bilmez, entübe durumda 5 hastanın bulunduğunu bildirdi.