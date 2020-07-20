Konya'da bir mahalle karantinaya alındı
Seydişehir ilçesindeki Saraycık Mahallesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
|20 Temmuz 2020 14:26
|Yazdır
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde biri İzmir, diğeri yurt dışından gelen iki kişiye yapılan testlerde, Kovid-19'a rastlandı.
Bunun üzerine mahallenin tamamı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Mahalle Muhtarı Zafer Yavuz, karantinanın bir hafta süreceğini ifade ederek "Mahallede filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı. Yayılımı önleyebilmek amacıyla mahalle sakinlerimizin evlerinden dışarıya çıkmamaları için cami hoparlöründen sürekli uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üniversite öğrencilerine kamu kurum, kuruluşlarında staj imkanı
20 Temmuz 2020 15:25
|Velilerin öğretmen seçimi için sıra beklediği okulun müdürü açığa alındı
20 Temmuz 2020 15:10
|Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden 9 önemli görüş yazısı
20 Temmuz 2020 14:41
|EGM misyon koruma sınav giriş yerleri açıklandı
20 Temmuz 2020 13:53
|Aile Bakanlığından 2020 yılı iller arası nakillerine dair açıklama
20 Temmuz 2020 13:44
|Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
20 Temmuz 2020 12:24
|'Ayasofya Camisi'ne ait bazı eserler müzeye çevrilirken yapıdan uzaklaştırıldı'
20 Temmuz 2020 11:40
|OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
20 Temmuz 2020 09:59
|Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda
20 Temmuz 2020 09:58
|Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak
20 Temmuz 2020 09:45