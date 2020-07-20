Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
|20 Temmuz 2020 14:35
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlaması ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.
Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020
Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:
Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf
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