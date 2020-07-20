Netflix'ten Türkiye açıklaması: Faaliyetler devam edecek
|20 Temmuz 2020 15:20
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Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.AK PARTİ'NİN ARDINDAN BİR FLAŞ AÇIKLAMA DA NETFLIX'TEN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarının ardından Netflix'ten Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
İşte o açıklama:
"Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."
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