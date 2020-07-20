Başkentte 6 günde 731 bin lira maske cezası kesildi
|20 Temmuz 2020 15:22
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Ankara'da bir hafta içerisinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye, toplam 731 bin 730 lira idari para cezası uygulandı. Konuya ilişkin Ankara Valiliğinin Twitter hesabından açıklama yapıldı.
Ankara Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Temmuz-19
Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu
ihlal eden 813 kişiye toplam 731 bin 700 lira idari para cezası uygulandı"
ifade edildi.
Valiliğin açıklamasında şu bilgiye de yer verildi:
"Unutmayalım; vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ce mesafe kuralına ne kadar uyduğumuza bağlı"
13 Temmuz - 19 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731.700 lira idari para cezası uygulandı. pic.twitter.com/9dYW8kGimaT.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 20, 2020
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