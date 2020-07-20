Düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını vurdu
|20 Temmuz 2020 15:30
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Damat tedavi altına alınırken, kayınpeder tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesi Alaylar 2 Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 21.00 sıralarında iddiaya göre İsmail N., damadı Dursun İ.'nin oto lastik tamiri dükkanına giderek, nikah kıydığı kızıyla düğün yapılmadan gezmemesini istedi. Damat tepki gösterince tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail N., damadını topuklarından vurarak yaraladı, ardından da kaçtı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan damat, ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaçan İsmail N. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
İsmail N.'nin ilk ifadesinde, damanın kızıyla nikahlandığını, düğün için hazırlık yapıldığını ancak düğün öncesi kızıyla gezmelerini istemediğini söyleyince çıkan tartışmada vurduğunu anlattı. İsmail N., dün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
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