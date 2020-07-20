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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla hazırlanan bir video paylaştı
 20 Temmuz 2020 15:41
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla hazırlanan bir video paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camii'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camii yeniden ibadete açılıyor" notuyla paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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