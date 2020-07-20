Çanakkale'de orman yangını, müdahale ediliyor
|20 Temmuz 2020 16:01
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Çanakkale'de merkeze bağlı Kemal köyü yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına havadan 1 uçak, 5 helikopter ile karadan 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı: Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi
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