1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gramı yeniden 400 lirayı aştı

Altının gramı yeniden 400 lirayı aştı
 20 Temmuz 2020 16:15
Yazdır
Altının gramı yeniden 400 lirayı aştı

Altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta 400 liranın üzerini görmüştü. Daha sonra 395 liraya kadar gerilemişti.

Bugün altın fiyatları yeniden 400 liranın üstüne çıktı.

Saat 16.15 itibariyle altının gram fiyatı 400,2 lirayı gördü.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
20 Temmuz 2020 17:21		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
20 Temmuz 2020 13:18
Çeyrek altın ne kadar?
20 Temmuz 2020 12:44		 Gram altın 399 lira seviyelerinde
20 Temmuz 2020 11:29
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
17 Temmuz 2020 18:54		 Borsa, günü yatay tamamladı
17 Temmuz 2020 18:23
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17 Temmuz 2020 17:48		 Dolar ve avro haftayı nasıl kapattı?
17 Temmuz 2020 17:14
Borsa günü yükselişle tamamladı
16 Temmuz 2020 18:27		 Altın fiyatları ne olur? Kuyumcuların bile tahmini uyuşmadı
16 Temmuz 2020 17:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:21 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:17 - Kuyumcu kuryesini 15 saniyede böyle gasp ettiler17:08 - Valilikten 'Dr. Yavuz Kalaycı yardım kampanyası' açıklaması17:02 - MHP'de disipline sevk edilen Enginyurt'tan ilk açıklama16:54 - Virüs aşısında bir dönüm noktası daha16:43 - Kadın liderlerin bulunduğu ülkelerde virüsten ölüm oranı 6 kat daha düşük
16:27 - Rehabilitasyon merkezine saldıran zanlı eşini yaralayıp intihar etti16:26 - Araç muayene ücretlerine, Ulaştırma Bakanı el atmalı!16:24 - Tecavüz ile suçlanan milletvekili HDP'den ihraç edildi16:17 - Gaziantep'te eczacı FETÖ sanığına hapis cezası16:15 - Altının gramı yeniden 400 lirayı aştı16:05 - MHP'li vekil Cemal Enginyurt partisinden ihraç ediliyor
16:01 - Çanakkale'de orman yangını, müdahale ediliyor15:48 - 41 derece sıcakta, kaldırımda yumurta pişirme denemesi başarısız oldu15:41 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı15:33 - Vakalar yüksek yine de maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor15:30 - Düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği damadını vurdu
15:29 - Bakan Akar: Libyalı kardeşlerimizle ilişkilerimiz devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
MHP'li vekil Cemal Enginyurt partisinden ihraç ediliyor
1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi
Sokağa çıkma cezasını mahkeme düşürdü
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Vali uyardı: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız arttı
Altının gramı yeniden 400 lirayı aştı
Velilerin öğretmen seçimi için sıra beklediği okulun müdürü açığa alındı
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yurtiçi kargo 1
vis a vis 1
dünya fenerbahçeliler günü 2
su altı kılıfı 1
denizlispor 3
klavyedeki bazı harflerin çalışmaması 4
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 6
ankaragücü 4
msü'yü kazanan kız için kına gecesi düzenlenmesi 1
gram altın 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam